Juventus | Pirlo | «Troppo superficiali Dybala non ha fatto bene»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato al termine del match di Champions League tra i bianconeri ed il Ferencvaros Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Ferencvaros. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ANALISI – «L’obiettivo era quello di entrare con un altro atteggiamento. Quando si giocano queste partite che sembrano semplici poi vai incontro a difficoltà. Siamo entratie poi devi fare una partita a rincorrere. Non abbiamouna prima pressione veemente, ma è normale dopo tante partite non avere la stessa intensità. L’importante era non sbilanciarsi per non prendere delle ripartenze».– «Non ha ...