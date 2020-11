Juventus, Paratici: «Rinnovo Dybala? Discorso complicato» (Di martedì 24 novembre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Ferencvaros Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match dell’Allianz Stadium tra bianconeri e Ferencvaros. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 Rinnovo Dybala – «E’ un Discorso complicato che non affronterei in questo momento. Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando questo tema giornalmente. Vedremo nelle prossime settimane». MORATA – «È arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, che abbiamo adottato spesso in questo momento. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato nel prepartita del match di Champions tra bianconeri e Ferencvaros Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match dell’Allianz Stadium tra bianconeri e Ferencvaros. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «E’ unche non affronterei in questo momento. Consiamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando questo tema giornalmente. Vedremo nelle prossime settimane». MORATA – «È arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, che abbiamo adottato spesso in questo momento. ...

