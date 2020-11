Juventus | occhi puntati su Luis Alberto | i litigi con Lotito la chiave?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) La linea dellain questa ultima campagna acquisti è stata chiara: la parola d’ordine è “ringiovanimento”, vedi le operazioni Arthur, Kulusevski, McKennie e molti altri. Tutto questo per abbassare un’età media di squadra ritenuta alta anche dal presidente Agnelli. Le sue parole post eliminazione contro il Lione l’anno scorso in Champions League, sono state chiare in questo senso. Glidella dirigenza sonosul reparto di centrocampo e il nome è uno di quelli importanti:, fresco di litigata con la Lazio di Claudionel mirino di Paratici: le ultime in casaNegli ultimi anni laha sempre peccato di un po’ di mancanza di qualità in mezzo al ...