Juventus, i convocati di Pirlo per il Ferencvaros (Di martedì 24 novembre 2020) Andrea Pirlo, in vista della gara di questa sera in Champions League, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Ferencvaros. Queste le scelte del tecnico della Juve: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Israel.Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova.Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala. Ecco i convocati per #JuveFerencvaros!#JuveUCL pic.twitter.com/bf4a2TjmST — JuventusFC (@Juventusfc) November 24, 2020 Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

