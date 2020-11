Juventus Ferencvaros streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Champions League

Leggi su tpi

(Di martedì 24 novembre 2020)live, tv e probabili formazioni delladellaTV – Questa sera, martedì 24 novembre 2020, alle ore 21scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino,valida per la quarta giornata della fase a gironi della UefaLegue 2020-2021.che si giocherà a porte chiuse vista l’emergenza Covid 19.ilin tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e...