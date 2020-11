Juventus-Ferencvaros | Pirlo | “Scesi in campo senza grinta | dobbiamo fare meglio Dybala? Adesso parlo io”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo partiti male, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante.Queste le parole del tecnico dellaAndrea, intervistato al termine della sfida di Champions League che ha visto i bianconeri trionall'Allianz Stadium contro il. L'allenatore della Vecchia Signora - aritmeticamente qualificata agli ottavi di finale - ha voluto dire la sua in merito a questo importante successo che segna l'ennesimo step di crescita del percorso avviato solo pochi mesi fa., dunque, ha voluto chiarire cos'è che non è andato nell'atteggiamento avuto dalla sua squadra all'interno dei novanta minuti :"L'obiettivo era quello di avere un altro atteggiamento, però quando si giocano queste partite apparentemente semplici vai incontro a delle difficoltà. Siamo stati superficiali spesso e ci ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - serenel14278447 : Juventus-Ferencvaros 2-1: Morata al 92' manda i bianconeri agli ottavi - forumJuventus : Pirlo post #JuveFerencvaros: 'Non siamo entrati col giusto atteggiamento, il giropalla era lento, Arthur la portava… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ferencvaros

La Juventus nella quarta giornata di Champions League soffre ma batte in casa 2-1 il Ferencvaros e pur soffrendo si qualifica per gli ottavi con due turni d'anticipo. Intanto il Barcellona vince 4-0 a ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus stacca in extremis ma con due turni d’anticipo il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri allenati da ...