Juventus-Ferencvaros | Paratici | “Rinnovo Dybala? Ne parliamo sempre”

(Di martedì 24 novembre 2020) Fabio, Chief Football Officer della, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di, queste le parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Stasera scendiamo in campo per giocare la nostra partita, senza guardare a cosa fanno le altre squadre. Alle undici guarderemo gli altri risultati“. LEGGI ANCHE:, de Ligt: "Lavoriamo per diventare i nuovi Chiellini e Bonucci" LEGGI ANCHE:, Crosetti duro: "Sarri da cancellare, la nuova Juve di Pirlo..." Fabio, CFO della: “Pirlo e Ronaldo hanno intesa facile” Fabio, Chief Football Officer della, è ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - toMMilanello : La #Juventus può già staccare il pass per gli ottavi se batte il Ferencvaros e la Dynamo Kiev non batte il Barcello… - gemin_steven98 : RT @SkySport: #JuventusFerencvaros 1-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ferencvaros

Si conclude la prima frazione di gara, con la Juventus che si è ripresa dopo il goal subito nei primi minuti, trovando il pareggio con una gran rete di Cristiano Ronaldo. Il Ferencvaros ha provato a ...In Juventus-Ferencvaros sono presenti in 4. Iniziamo da un elemento che ormai è stabilmente parte della prima squadra: Gianluca Frabotta, che ha già avuto modo di entrare in campo in Champions League, ...