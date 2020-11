Juventus-Ferencvaros, Morata: “Partita difficile, ma la fortuna ci ha assistiti. Stagione? Ho una cosa da dire” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Contento per il gol e per la vittoria, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare.Queste le dichiarazioni di Alavaro Morata, 'match winner ' della sfida di Champions League tra Juventus e Ferencvaros. L'attaccante spagnolo - subentrato a Dybala nel secondo tempo dell'incontro - è stato l'autore della rete che ha segnato il successo per 2-1 dei bianconeri, oltre che l'aritmetica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L'ex giocatore di Chelsea e Atletico Madrid ha sottolineato le difficoltà che questa gara ha portato a lui e ai suoi compagni, che ha reso questo impegno più difficoltoso di quanto previsto: "E' stata una partita difficile, sappiamo che in Champions League le gare sono così e che ogni avversario può diventare complicato da affrontare. Abbiamo vinto, anche se con un po' di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Contento per il gol e per la vittoria, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare.Queste le dichiarazioni di Alavaro, 'match winner ' della sfida di Champions League tra. L'attaccante spagnolo - subentrato a Dybala nel secondo tempo dell'incontro - è stato l'autore della rete che ha segnato il successo per 2-1 dei bianconeri, oltre che l'aritmetica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. L'ex giocatore di Chelsea e Atletico Madrid ha sottolineato le difficoltà che questa gara ha portato a lui e ai suoi compagni, che ha reso questo impegno più difficoltoso di quanto previsto: "E' stata una partita, sappiamo che in Champions League le gare sono così e che ogni avversario può diventare complicato da affrontare. Abbiamo vinto, anche se con un po' di ...

