Juventus Ferencvaros formazioni ufficiali | sorpresa Dybala | Danilo centrale

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 24 novembre 2020)– Notte di Champions League. Tra poco meno di un’ora va in scena all’Allianz Stadium di Torino,. Partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi. Se la Juve di Pirlo dovesse vincere e il Barcellona non dovesse perdere contro la Dinamo, i bianconeri sarebbero qualificati agli ottavi con due turni d’anticipo., chi gioca Tanti problemi per Andrea Pirlo, soprattutto in difesa, con ben 3 centrali su 4 infortunati. Fuori Buffon, Bonucci, Chiellini e Demiral, tutti ko. Il tecnico schiera il solito 4-4-2 che in fase di costruzione diventa 3-4-1-2. Szczesny in porta, con Cuadrado e Alex Sandro terzini. ...