Juventus Ferencvaros | Buffon assente | il motivo

(Di martedì 24 novembre 2020) Nella lista dei convocati dellaper la partita contro il, a sorpresa non c'è GianluigiGianluiginon è stato inserito nell'elenco dei convocati per. Nessuna apprensione per il portiere bianconero, ma un piccolo problema fisico che gli impedirà di essere presente quest'oggi.

Gigi Buffon si ferma per un problema muscolare e salterà la sfida di Champions contro il Ferencvaros. Dopo i 90 minuti in campo contro il ...La Juventus si appresta a vivere la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. All'Allianz Stadium c'è il Ferencvaros, già battuto nella gara di andata per 4-1: in caso di successo dei b ...