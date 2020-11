Juventus-Ferencvaros 2-1 | le pagelle | de Ligt insuperabile | Dybala delude

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Termina la sfida di Champions League trache si chiude con il punteggio di 2-1. Vince ladi Pirlo che si qualifica agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. I magiari sono passati in vantaggio sorprendendo la retroguardia difensiva con un buon break centrale. Pareggio bianconero con il solito Cristiano Ronaldo, ancora a segno, stavolta con un sinistro potente e preciso. Nei pressi del fischio finale è il subentrato Alvaro Morata che segna, in Champions dove più si trova a suo agio, il gol qualificazione. Impatto fantastico per lo spagnolo che aveva colpito anche un palo.ancora invece Paulo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaLEGGI ANCHE: Calciomercato, ecco quanto vale ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - areanapoliit : CHAMPIONS - La Juventus batte il Ferencvaros all'ultimo respiro! Tris Lazio contro lo Zenit - sportli26181512 : Certezza Ronaldo, Re Mida Morata: la Juve rimonta il Ferencvaros e va agli ottavi: Certezza Ronaldo, Re Mida Morata… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ferencvaros

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (62' Kulusevski), Arthur (83' Ramsey), Bentancur (83' Rabiot), Bernardeschi (62' Chiesa); Dybala (62' Morata), Ronaldo. All ...Quarta giornata dei gironi di Champions League 2020-2021. La Juventus ha vinto in rimonta contro il Ferencvaros per 2-1. Gara più difficile del previsto per la squadra di Andrea Pirlo. I bianconeri ...