Juventus-Ferencvaros 1-1 Diretta: Ronaldo rimette le cose a posto (Di martedì 24 novembre 2020) Primo match-ball per Pirlo che può pilotare la Juventus agli ottavi di finale con due turni di anticipo sulla conclusione della fase a gironi. Per conquistare i tre punti, l'ex... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) Primo match-ball per Pirlo che può pilotare laagli ottavi di finale con due turni di anticipo sulla conclusione della fase a gironi. Per conquistare i tre punti, l'ex...

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - juventusfc : Le parole del Mister e di Tek, qui ?? - vany_vero_89 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - andebs88 : RT @Il_Mago_KK: Partita che in futuro sarà usata nelle dispute da bar per dimostrare chi è più tifoso “io sono andato in trasferta a Rimin… -