Juventus | de Ligt | “Lavoriamo per diventare i nuovi Chiellini e Bonucci”

Matthjis de Ligt ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della Juventus per questa stagione 20/21 partendo titolare nel match vinto per 2 a 0 all'Allianz Stadium contro il Cagliari. Il numero 4 bianconero dopo il problema alla spalla si è reso protagonista di un'ottima gara al suo ritorno in campo con una prestazione maiuscola. Ora il giocatore olandese della Juve si è lasciato andare a delle dichiarazioni in merito alla sua esperienza bianconera rivolgendosi ad Icon magazine. De Ligt, difensore della Juventus: "Bonucci, Chiellini e Buffon da imitare"

