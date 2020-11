Juve, l'effetto Cristiano Ronaldo c'è ancora: il nuovo dato record della Juve (Di martedì 24 novembre 2020) Dati record per la Juve grazie agli sponsor di maglia. Bianconeri avanti rispetto a tutti in Serie A. Leggi su 90min (Di martedì 24 novembre 2020) Datiper lagrazie agli sponsor di maglia. Bianconeri avanti rispetto a tutti in Serie A.

infoitsport : L'effetto Cristiano Ronaldo non si esaurisce: ecco il nuovo record della Juve - ilbianconerocom : L'effetto Cristiano Ronaldo non si esaurisce: ecco il nuovo record della #Juve - cody53250131 : RT @PIERPARDO: Effetto #Ronaldo ma non solo. Miglior prestazione fin qui della #Juve di #Pirlo. Non solo #Cr7. #Arthur governa il centrocam… - CampAndrea3 : RT @PIERPARDO: Effetto #Ronaldo ma non solo. Miglior prestazione fin qui della #Juve di #Pirlo. Non solo #Cr7. #Arthur governa il centrocam… - jgrilo777 : RT @PIERPARDO: Effetto #Ronaldo ma non solo. Miglior prestazione fin qui della #Juve di #Pirlo. Non solo #Cr7. #Arthur governa il centrocam… -