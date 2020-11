Juve Ferencvaros 1-1 LIVE | la pareggia Ronaldo INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 novembre 2020) All’Allianz Stadium, il match valido per la 4ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Partiti allo Stadium 1? Tiro Nguen – Conclusione timida, letta facilmente da Szczesny 7? Cross McKennie – Anticipato Bernardeschi in area, i bianconeri mantengono il possesso in questa fase 11? Tiro Lovrencsics – Brutto pallone perso da Bernardeschi e diagonale del capitano del, largo 15? Tiro Dybala – Prima occasione per la ...