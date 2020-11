Justice League, Zack Snyder: "Il design originale di Steppenwolf scartato perché troppo spaventoso" (Di martedì 24 novembre 2020) Zack Snyder ha rivelato un retroscena del look del villain di Justice League Steppenwolf, risultato troppo spaventoso agli occhi di Warner Bros. nel concept visivo da lui ideato in origine. Zack Snyder ha svelato che il design originale di Steppenwolf in Justice Legue è stato scartato perché risultava troppo spaventoso. Il regista americano ha rivelato un altro retroscena del film risultato un flop di pubblico e critica dopo la sua uscita. A parte i dettagli narrativi incoerenti tra Justice League di Snyder e ciò che è approdato sul grande schermo nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 novembre 2020)ha rivelato un retroscena del look del villain di, risultatoagli occhi di Warner Bros. nel concept visivo da lui ideato in origine.ha svelato che ildiinLegue è statorisultava. Il regista americano ha rivelato un altro retroscena del film risultato un flop di pubblico e critica dopo la sua uscita. A parte i dettagli narrativi incoerenti tradie ciò che è approdato sul grande schermo nel ...

Zack Snyder ha rivelato un retroscena del look del villain di Justice League Steppenwolf, risultato troppo spaventoso agli occhi di Warner Bros. nel concept visivo da lui ideato in origine. Zack Snyde ...

Il regista Zack Snyder ha rivelato che il suo design originale per Steppenwolf è stato tagliato in Justice League perché la Warner Bros. lo riteneva troppo spaventoso.

