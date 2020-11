Jeppson | i 105 milioni in contanti che Lauro spese per la sua campagna elettorale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 novembre 2020) Vichingo fiondante, di natura possente, svedese di mondo, azzurri gli occhi, biondo, Hanscentravanti esclusivo, coraggio e corsa, sfondamento, le scarpe acuminate percuotevano le reti con palloni d’acciaio, erano tiri potenti. Per 105scagliò palloni per la felicità del golfo negli anni Cinquanta. Tennista valente, saltatore prodigio, calciatore, una polisportiva vivente. Questo era Hasse, un uomo del nord che si sciolse al sole del sud. Veniva da un paese di mare, nel sud della Svezia, e al mare di Napoli guardò con occhi incantati. Nello stadio del Vomero rimase l’eco dei suoi gol vigorosi e il rimpianto di un giocatore esitante. Voleva l’Inter milanese. Indispettito,lo cedette al Torino in capo a soli tre anni. Se ne andò tranquillo, non era uomo d’affanni. Esaurito il rozzo preludio poetico, ecco la storia ...