Jasmine Carrisi sotto attacco, ci pensa papà Albano: ecco cosa è successo (Di martedì 24 novembre 2020) Jasmine Carrisi si appresta a iniziare una nuova avventura, ma la giovane sa già che non tutti saranno dalla sua parte ma a difenderla una persona davvero speciale. Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Sta per iniziare una nuova avventura per Antonella Clerici che debutterà su Rai 1 con un programma tutto nuovo, The Voice Senior. C’è molta attesa per rivedere la Clerici in prima serata ma c’è altrettanta attesa per un debutto molto importante. Tra i coach di questa edizione ci sarà anche Albano Carrisi ma non sarà certamente da solo, ci sarà anche la primogenita nata dal matrimonio con Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi. Un anno di debutti per Jasmine, che proprio ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020)si appresta a iniziare una nuova avventura, ma la giovane sa già che non tutti saranno dalla sua parte ma a difenderla una persona davvero speciale.(fonte foto: Instagram, @)Sta per iniziare una nuova avventura per Antonella Clerici che debutterà su Rai 1 con un programma tutto nuovo, The Voice Senior. C’è molta attesa per rivedere la Clerici in prima serata ma c’è altrettanta attesa per un debutto molto importante. Tra i coach di questa edizione ci sarà anchema non sarà certamente da solo, ci sarà anche la primogenita nata dal matrimonio con Loredana Lecciso,. Un anno di debutti per, che proprio ...

inarteziogio : Io comunque non vedo l'ora di vedere Jasmine Carrisi fare un lavoro migliore di quello che fa Mariotto a Ballando. - infoitcultura : Jasmine Carrisi, sapete chi è la sorella preferita? - infoitcultura : Jasmine Carrisi e il duetto con papà Al Bano, pronti per The Voice - infoitcultura : Jasmine Carrisi e il duetto con papà Al Bano | pronti per The Voice - infoitcultura : Jasmine Carrisi: chi è la sorella preferita -