Janet Yellen alla guida del Tesoro Usa

L'indipendenza di una Banca Centrale, formalmente essenziale per dare credibilità alle sue scelte di politica economica, è in realtà un feticcio. Perché, informalmente, esiste sempre un dialogo fra Banca Centrale e Tesoro. Non potrebbe essere altrimenti: politica monetaria e fiscale sono due facce di una stessa medaglia, quella di una politica economica chiamata a misurare con accortezza il difficile bilanciamento fra stimoli e segnali di natura politica all'economia. Anche la Bce, apparentemente estranea alle dinamiche politiche della Ue, nella quale non ha come contraltare un Ministero del Tesoro sovranazionale, ha dimostrato nel tempo di essere in un dialogo continuo con il Consiglio Europeo, che rappresenta la controparte politica nella Ue. Lo abbiamo visto col "Whatever it takes" di Draghi, giunto solo poche settimane dopo l'impegno politico ...

