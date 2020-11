Italia Under 21, Nicolato: “Tante soddisfazioni, abbiamo giocatori alla Nazionale maggiore” (Di martedì 24 novembre 2020) “Il bilancio di questo 2020? Più soddisfazioni che preoccupazioni, sicuramente. A maggior ragione perché abbiamo raggiunto obiettivi in un momento così difficile e non era affatto scontato. Siamo riusciti a superare le difficoltà da grande gruppo, con grande coesione, e questo ci rende ancora più felici e soddisfatti”. Lo ha detto Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, in un’intervista al Corriere dello Sport. Gli azzurrini hanno conquistato nei giorni scorsi la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. “abbiamo messo in campo formazioni sempre diverse, con pochi ragazzi a fare da filo conduttore – ha proseguito il ct -. E’ stata una grande prova per tutti noi, per lo staff. Ma soprattutto per loro. abbiamo inventato sempre qualcosa di nuovo, ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Il bilancio di questo 2020? Piùche preoccupazioni, sicuramente. A maggior ragione perchéraggiunto obiettivi in un momento così difficile e non era affatto scontato. Siamo riusciti a superare le difficoltà da grande gruppo, con grande coesione, e questo ci rende ancora più felici e soddisfatti”. Lo ha detto Paolo, commissario tecnico dell’21, in un’intervista al Corriere dello Sport. Gli azzurrini hanno conquistato nei giorni scorsi la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. “messo in campo formazioni sempre diverse, con pochi ragazzi a fare da filo conduttore – ha proseguito il ct -. E’ stata una grande prova per tutti noi, per lo staff. Ma soprattutto per loro.inventato sempre qualcosa di nuovo, ...

