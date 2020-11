Italia | Nicolato | «Dall’Under alla Nazionale maggiore da protagonisti”

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 novembre 2020) Il Ct dell’Under 21si è soffermato sul lavoro degli Azzurrini in simbiosi con l’di Mancini e della qualificazione all’Europeo Paolo, CT dell’Under 21, fa il punto sul lavoro svoltoguida degli Azzurrini che si sono brillantemente qualificati per gli Europei di categoria: «Abbiamo raggiunto obiettivi in un momento così difficile e non era affatto scontato. Siamo riusciti a superare le difficoltà da grande gruppo, con grande coesione, e questo ci rende ancora più felici e soddisfatti».– «I ragazzi saliti con Mancini non sono comprimari ma protagonisti. E’ una soddisfazione per tutti i settori della Federazione. Io spero di poter rimpinguare il numero, perché sotto l’aspetto della ...