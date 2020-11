Inzaghi: Lazio – Zenit, il mister punta agli ottavi (Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera alle 21.00 lo Zenit sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico. I russi sono decisi a vincere per provare a raggiungere la zona Europa League. I padroni di casa sono però più decisi che mai a rimanere aggrappati ai primi posti della classifica. mister Inzaghi è determinato: punta agli ottavi di finale. Cosa chiede Inzaghi alla sua squadra? Simone Inzaghi sta preparando tutte le partite sia quelle di campionato che quelle di Champions, studiando ogni minimo dettaglio. L’allenatore piacentino vuole portare in alto la sua Lazio che in questa fase a gironi ha dimostrato di sapersi adattare a tutto ciò che le succede. I biancocelesti infatti hanno affrontato diverse partite senza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 novembre 2020) Questa sera alle 21.00 losarà ospite dellaallo stadio Olimpico. I russi sono decisi a vincere per provare a raggiungere la zona Europa League. I padroni di casa sono però più decisi che mai a rimanere aggrappati ai primi posti della classifica.è determinato:di finale. Cosa chiedealla sua squadra? Simonesta preparando tutte le partite sia quelle di campionato che quelle di Champions, studiando ogni minimo detto. L’allenatore piacentino vuole portare in alto la suache in questa fase a gironi ha dimostrato di sapersi adattare a tutto ciò che le succede. I biancocelesti infatti hanno affrontato diverse partite senza ...

