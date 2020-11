Involtini di pollo al forno

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 24 novembre 2020) Se cercate una ricetta comoda e sfiziosa questa per gli è veramente perfetta per voi. Un secondo ricco e saporito, ma davvero facile e veloce da preparare. Potete farcire questicon ciò che preferite, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News petto dio petto di tacchino formaggio filante cubetti di pancetta affumicata scamorza affumicata farina 00 Sale, olio evo, pepe q.b. Iniziamo la preparazione degli , quindi per prima cosa prendiamo le fettine di petto die battiamole con il batticarne su un tagliere, poi infarinate solo un lato della fettina e infine iniziate a farcire quindi aggiungete: formaggio e pancetta. Poi arrotolate l’involtino e infine adagiatelo nella teglia, dopo aver aggiunto un filo di olio extravergine di oliva. Continuate la ...