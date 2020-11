Inverno 2020/2021, ci siamo: sarà una stagione mozzafiato, senza tregua (Di martedì 24 novembre 2020) Nelle ultime ore ci siamo occupati del trend meteo climatico dell’Inverno ormai imminente. Abbiamo analizzato alcuni elementi tra i quali La Nina e le proiezioni di alcuni tra i più importanti e noti modelli stagionali. Volendo sintetizzare ecco come potrebbe essere la stagione invernale europea. A livello termico dovremmo registrare anomalie positive su gran parte del vecchio continente. Significa, molto semplicemente, avere temperature più alte del normale. Attenzione però, perché ciò non significa che non ci saranno eventi freddi e giornate nevose. A detta della stragrande maggioranza delle proiezioni modellistiche le intrusioni di masse d’aria fredda saranno meno frequenti, ma non assenti. sarà un Inverno senza tregua Noi tuttavia dovremo dare un’occhiata più ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Nelle ultime ore cioccupati del trend meteo climatico dell’ormai imminente. Abbiamo analizzato alcuni elementi tra i quali La Nina e le proiezioni di alcuni tra i più importanti e noti modelli stagionali. Volendo sintetizzare ecco come potrebbe essere lainvernale europea. A livello termico dovremmo registrare anomalie positive su gran parte del vecchio continente. Significa, molto semplicemente, avere temperature più alte del normale. Attenzione però, perché ciò non significa che non ci saranno eventi freddi e giornate nevose. A detta della stragrande maggioranza delle proiezioni modellistiche le intrusioni di masse d’aria fredda saranno meno frequenti, ma non assenti.unNoi tuttavia dovremo dare un’occhiata più ...

Agenzia_Ansa : L'impatto del #vaccino contro il #covid sarà significativo già in estate e si tornerà alla vita normale il prossimo… - Sabbath_fed : @tatodriver In autunno e inverno non lo usiamo più sul balcone, in casa lo abbiamo abolito da anni, rende l'aria um… - YujiMarutani : RT @vogue_italia: Questi stivali li indosserete questo l'inverno e anche l'anno prossimo....! L'investimento moda da fare SUBITO ?? https:/… - euronewsit : A Londra si temono i mesi invernali mentre in Grecia il numero di casi a Salonicco sta sfuggendo di mano - vogue_italia : Questi stivali li indosserete questo l'inverno e anche l'anno prossimo....! L'investimento moda da fare SUBITO ?? -