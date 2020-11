Intervista al direttore sanitario dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige (Di martedì 24 novembre 2020) Pierpaolo Bertoli ci ha raccontato come e perché è stato organizzato il test di massa nella provincia autonoma di Bolzano Leggi su ilpost (Di martedì 24 novembre 2020) Pierpaolo Bertoli ci ha raccontato come e perché è stato organizzato il test di massa nella provincia autonoma di Bolzano

LinkLab_LCU : L'intervista del nostro direttore @nicolaferrigni su @HuffPostItalia ?? - ilpost : Intervista al direttore sanitario dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige - Edenred_Italia : ???????? ???????? ????.???? parleremo a @Touchpoint_News del progetto #????????????????????????????, insieme a Stefania Rausa, Direttore Mark… - TwDownhill : RT @IrishFilmFesta: ?? Sul nuovo #FilmTv, in edicola da oggi, trovate un'intervista di @MauroGerva al nostro direttore @SusannaPellis: si pa… - LaCritica15 : #GIOVANNIPARAPINI, @raisociale: “LA #Rai PER IL BENE COMUNE, NON DEVE LASCIARE INDIETRO NESSUNO” Il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista direttore L'intervista di Giovanni Floris al direttore d'orchestra Beatrice Venezi La7 Il regalo di Babbo Natale più atteso

Il regalo di Babbo Natale più atteso. Il vaccino potrebbe già essere in commercio intorno alla metà di dicembre anche in Italia.

Intervista al direttore sanitario dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige

Pierpaolo Bertoli ci ha raccontato come e perché è stato organizzato il test di massa nella provincia autonoma di Bolzano ...

Il regalo di Babbo Natale più atteso. Il vaccino potrebbe già essere in commercio intorno alla metà di dicembre anche in Italia.Pierpaolo Bertoli ci ha raccontato come e perché è stato organizzato il test di massa nella provincia autonoma di Bolzano ...