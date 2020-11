Inter, senti Casemiro: “Il Real Madrid punta al primo posto nel girone” (Di martedì 24 novembre 2020) Vigilia di Champions per Inter e Real Madrid che domani sera, alle 21:00, si affronteranno tra le mura di San Siro. “Vogliamo il primo posto nel girone, è ancora possibile e dipende da noi – ha detto il centrocampista delle merengues Casemiro -. Abbiamo già fatto all’andata una grande partita contro l’Inter, possiamo solo crescere“. E ancora il brasiliano Intervistato dalla Uefa: “Sappiamo che è un girone difficile. Lo Shakhtar ha brasiliani di grande qualità, il Borussia sta facendo molto bene in Germania, l’Inter è una grande squadra, con una tradizione importante e un allenatore che ha un’idea di gioco molto chiara“. E sulla vittoria conquistata nel match di andata per 3-2: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma ... Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Vigilia di Champions perche domani sera, alle 21:00, si affronteranno tra le mura di San Siro. “Vogliamo ilnel girone, è ancora possibile e dipende da noi – ha detto il centrocampista delle merengues-. Abbiamo già fatto all’andata una grande partita contro l’, possiamo solo crescere“. E ancora il brasilianovistato dalla Uefa: “Sappiamo che è un girone difficile. Lo Shakhtar ha brasiliani di grande qualità, il Borussia sta facendo molto bene in Germania, l’è una grande squadra, con una tradizione importante e un allenatore che ha un’idea di gioco molto chiara“. E sulla vittoria conquistata nel match di andata per 3-2: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma ...

