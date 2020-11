Innovazione e trasparenza, ASPI lancia nuovo sistema monitoraggio rete (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Una piccola rivoluzione copernicana”. Con queste parole l’AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha alzato il velo sul nuovo sistema di monitoraggio delle infrastrutture autostradali, basato su IBM Maximo e sviluppato da Autostrade Tech, società tecnologica del Gruppo Autostrade per l’Italia, insieme a IBM e Fincantieri NexTech. L’investimento complessivo – che inaugura una nuova fase nel campo della sicurezza della rete autostradale e del monitoraggio delle infrastrutture- è di oltre 60 milioni di euro, interamente stanziati da ASPI che, insieme ai nuovi standard di controllo – ha sottolineato Tomasi – “rappresentano un segno di cambiamento per ricostruire la credibilità con il sistema Paese”. La piattaforma – in uso da oggi sulle 430 opere ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – “Una piccola rivoluzione copernicana”. Con queste parole l’AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, ha alzato il velo suldidelle infrastrutture autostradali, basato su IBM Maximo e sviluppato da Autostrade Tech, società tecnologica del Gruppo Autostrade per l’Italia, insieme a IBM e Fincantieri NexTech. L’investimento complessivo – che inaugura una nuova fase nel campo della sicurezza dellaautostradale e deldelle infrastrutture- è di oltre 60 milioni di euro, interamente stanziati dache, insieme ai nuovi standard di controllo – ha sottolineato Tomasi – “rappresentano un segno di cambiamento per ricostruire la credibilità con ilPaese”. La piattaforma – in uso da oggi sulle 430 opere ...

