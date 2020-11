Indice internazionale tutela diritti di proprietà, Italia ultima tra i paesi del G7 e della Ue (Di martedì 24 novembre 2020) Milano, 24 nov. (LabItalia) - Sarà presentato oggi l'International property rights index 2020 (Indice internazionale sulla tutela dei diritti di proprietà). Lo studio, realizzato dalla Property rights alliance di cui fa parte il think tank Competere.eu, misura la tutela della proprietà in oltre 129 paesi, rappresentanti il 98% del pil mondiale ed il 94% della popolazione. L'Italia peggiora ulteriormente la propria posizione da 46° a 47°, tra le peggiori nella Ue, troppo distante dagli altri paesi del G7 e dopo il Sud Africa e l'Uruguay, con un punteggio finale di 6.2 su 10. Il distacco con i vertici della classifica è significativo. Finlandia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Milano, 24 nov. (Lab) - Sarà presentato oggi l'International property rights index 2020 (sulladeidi). Lo studio, realizzato dalla Property rights alliance di cui fa parte il think tank Competere.eu, misura lain oltre 129, rappresentanti il 98% del pil mondiale ed il 94%popolazione. L'peggiora ulteriormente la propria posizione da 46° a 47°, tra le peggiori nella Ue, troppo distante dagli altridel G7 e dopo il Sud Africa e l'Uruguay, con un punteggio finale di 6.2 su 10. Il distacco con i verticiclassifica è significativo. Finlandia, ...

