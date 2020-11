Indagine Kaspersky: nel 2020 gli italiani spenderanno di più online durante il Black Friday (Di martedì 24 novembre 2020) (Milano, 24 novembre 2020) - • Il 74% degli italiani ha dichiarato che quest'anno farà più acquisti durante il Black Friday per il Natale rispetto al 2019 • Il 67% dei nostri connazionali farà online la maggior parte degli acquisti natalizi • Il 40% prevede di fare acquisti last minute nella speranza di ottenere sconti più alti Per evitare che questo anno così turbolento possa influire negativamente sugli acquisti di Natale, gli utenti italiani hanno deciso di adattarsi ai cambiamenti causati dalla pandemia di COVID-19 e dedicarsi alla ricerca di ottimi affari online. Infatti, secondo quanto emerso dalla nuova ricerca (1) di Kaspersky, il 74% degli italiani ha deciso che quest'anno farà più acquisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) (Milano, 24 novembre) - • Il 74% degliha dichiarato che quest'anno farà più acquistiilper il Natale rispetto al 2019 • Il 67% dei nostri connazionali faràla maggior parte degli acquisti natalizi • Il 40% prevede di fare acquisti last minute nella speranza di ottenere sconti più alti Per evitare che questo anno così turbolento possa influire negativamente sugli acquisti di Natale, gli utentihanno deciso di adattarsi ai cambiamenti causati dalla pandemia di COVID-19 e dedicarsi alla ricerca di ottimi affari. Infatti, secondo quanto emerso dalla nuova ricerca (1) di, il 74% degliha deciso che quest'anno farà più acquisti ...

Spesso, purtroppo, non ci si rende conto di quello che comporta una normale operazione di acquisto su web. Soprattutto quest’anno, in cui il Covid-19 ha avuto ripercussioni su molti aspetti della vita ...

Il coronavirus ha messo alle strette tutto il mondo. Ormai, i cittadini non sanno più come fare per ottenere risparmi in modo da drenare le proprie spese.

