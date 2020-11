INAIL: contributi a fondo perduto per partite Iva fino a 10.000 euro, come fare domanda (Di martedì 24 novembre 2020) L’INAIL sta per erogare contributi per aiutare le imprese e i lavoratori con partita Iva. Si tratta di contributi fino a 10.000 euro a fondo perduto per specifiche partite Iva che ne fanno richiesta, ovvero che operano in determinati territori e settori. contributi fino a 10.000 euro Il nuovo sostegno economico è stato approvato dal decreto 331 del 10 novembre 2020 e vuole garantire la sicurezza nei cantieri di lavoro. L’obiettivo è quello di finanziare i progetti di formazione e investimento sulla sicurezza del lavoro e in particolar modo per contrastare il contagio da Covid. È possibile quindi presentare la domanda per aver diritto al contributo. Il finanziamento farà parte ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 24 novembre 2020) L’sta per erogareper aiutare le imprese e i lavoratori con partita Iva. Si tratta dia 10.000per specificheIva che ne fanno richiesta, ovvero che operano in determinati territori e settori.a 10.000Il nuovo sostegno economico è stato approvato dal decreto 331 del 10 novembre 2020 e vuole garantire la sicurezza nei cantieri di lavoro. L’obiettivo è quello di finanziare i progetti di formazione e investimento sulla sicurezza del lavoro e in particolar modo per contrastare il contagio da Covid. È possibile quindi presentare laper aver diritto al contributo. Il finanziamento farà parte ...

