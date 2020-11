Immobiliare ai tempi del Covid: le nuove tendenze portate dalla pandemia (Di martedì 24 novembre 2020) La pandemia ha radicalmente cambiato molte abitudini quotidiane degli italiani, influenzando persino le preferenze in fatto di abitazioni. Per quanto riguarda le grandi città, tra gennaio e luglio 2020 il trilocale è stata la tipologia di casa più venduta a livello nazionale (41%), seguita dalle abitazioni con quattro ambienti (23,7%) e dal bilocale (22,9%). Una tendenza che è senza ombra di dubbio figlia della necessità di disporre di più spazio nella propria abitazione in un periodo in cui si trascorre molto più tempo del solito, e che a Torino si conferma anche a livello locale: le preferenze premiano infatti il trilocale con il 41%, con il bilocale al secondo posto al 25,2% e il quadrilocale al 23,2%. Bisogno di spazio e verdeQuesta necessità di spazio che la pandemia ha creato, imponendo distanziamento sociale e quindi modalità di lavoro e ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 24 novembre 2020) Laha radicalmente cambiato molte abitudini quotidiane degli italiani, influenzando persino le preferenze in fatto di abitazioni. Per quanto riguarda le grandi città, tra gennaio e luglio 2020 il trilocale è stata la tipologia di casa più venduta a livello nazionale (41%), seguita dalle abitazioni con quattro ambienti (23,7%) e dal bilocale (22,9%). Una tendenza che è senza ombra di dubbio figlia della necessità di disporre di più spazio nella propria abitazione in un periodo in cui si trascorre molto più tempo del solito, e che a Torino si conferma anche a livello locale: le preferenze premiano infatti il trilocale con il 41%, con il bilocale al secondo posto al 25,2% e il quadrilocale al 23,2%. Bisogno di spazio e verdeQuesta necessità di spazio che laha creato, imponendo distanziamento sociale e quindi modalità di lavoro e ...

nuovasocieta : Immobiliare ai tempi del Covid: le nuove tendenze portate dalla pandemia - LessIsSexy : Vendere o comprare #casa in tempi record? Consigli pratici by @gloriavanni per muoversi bene sul mercato… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro ingegnere civile/edile: Per storica azienda del nord Sardegna, settore immobiliare/edilizio, ricerch… - zafettieri : La mappa dei tempi di vendita di una casa in Italia: i dati provincia per provincia - aspalasciano : La mappa dei tempi di vendita di una casa in Italia: i dati provincia per provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Immobiliare tempi Immobiliare ai tempi del Covid: le nuove tendenze portate dalla pandemia Nuova Società Calvo: “A Santa Marinella tempi biblici per le copie di atti pubblici”

“Appreso in questi giorni le forti lamentele di alcuni professionisti sui lunghi tempi di attesa per l’estrazione delle copie relative alla richiesta di atti pubblici in merito alla redazione delle pr ...

Smart working, l'esercito dei trecentomila

Milano, 25 novembre 2020 - Influisce sui trasporti. Condiziona il mercato immobiliare. Porta soddisfazione ma anche effetti nefasti a chi lo adotta. Con circa 300mila lavoratori coinvolti lo smart wo ...

“Appreso in questi giorni le forti lamentele di alcuni professionisti sui lunghi tempi di attesa per l’estrazione delle copie relative alla richiesta di atti pubblici in merito alla redazione delle pr ...Milano, 25 novembre 2020 - Influisce sui trasporti. Condiziona il mercato immobiliare. Porta soddisfazione ma anche effetti nefasti a chi lo adotta. Con circa 300mila lavoratori coinvolti lo smart wo ...