Immigrazione clandestina, Carabinieri bloccano afghano a Vallata. (Di martedì 24 novembre 2020) Un ventenne di nazionalità afghane, entrato illegalmente nel territorio nazionale, è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. La pattuglia dell'Aliquota ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 24 novembre 2020) Un ventenne di nazionalità afghane, entrato illegalmente nel territorio nazionale, è stato rintracciato e bloccato daidella Compagnia di Ariano Irpino. La pattuglia dell'Aliquota ...

