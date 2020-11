Immigrazione clandestina, bloccato un 20enne afghano (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un ventenne di nazionalità afghane, entrato illegalmente nel territorio nazionale, è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, ha individuato e bloccato il giovane mentre si aggirava con fare sospetto nel centro abitato di Vallata. Accompagnato in Caserma, è stato fotosegnalato per accertarne l’identità e l’esistenza di eventuali precedenti penali o provvedimenti d’espulsione dal territorio nazionale. Dopo gli accertamenti di rito il ventenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di Ingresso e permanenza illegale nel territorio dello ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un ventenne di nazionalità afghane, entrato illegalmente nel territorio nazionale, è stato rintracciato edai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, ha individuato eil giovane mentre si aggirava con fare sospetto nel centro abitato di Vallata. Accompagnato in Caserma, è stato fotosegnalato per accertarne l’identità e l’esistenza di eventuali precedenti penali o provvedimenti d’espulsione dal territorio nazionale. Dopo gli accertamenti di rito il ventenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di Ingresso e permanenza illegale nel territorio dello ...

