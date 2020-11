IlluminiAMO Salerno tende la mano alla solidarietà (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Un’iniziativa semplice che è cresciuta in poche settimane riuscendo a non snaturarsi e a racimolare solo proseliti entusiasti, ma, esattamente come accade per filo delle luci sull’albero (uno non basta mai) ad essa si agganciano, si stringono e si intrecciano nuove idee, figlie della stesso spirito originario: regalare un sorriso a se stessi e agli altri, accendere una speranza sinonimo di gioia condivisa. Mentre con grande entusiasmo la città si prepara ad IlluminiAMO Salerno, il progetto ideato da Pippo Pelo, ad esso si allaccia tendiAmolamano, asta benefica a favore della onlus OPEN. «Qualche settimana fa – spiega il conduttore radiofonico – gli amici di Op2Gadget mi hanno consegnato una shirt che riporta il logo dell’iniziativa. Gli stessi ne hanno realizzate 100, ma visto che il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Un’iniziativa semplice che è cresciuta in poche settimane riuscendo a non snaturarsi e a racimolare solo proseliti entusiasti, ma, esattamente come accade per filo delle luci sull’albero (uno non basta mai) ad essa si agganciano, si stringono e si intrecciano nuove idee, figlie della stesso spirito originario: regalare un sorriso a se stessi e agli altri, accendere una speranza sinonimo di gioia condivisa. Mentre con grande entusiasmo la città si prepara ad, il progetto ideato da Pippo Pelo, ad esso siccia tendiAmola, asta benefica a favore della onlus OPEN. «Qualche settimana fa – spiega il conduttore radiofonico – gli amici di Op2Gadget mi hanno consegnato una shirt che riporta il logo dell’iniziativa. Gli stessi ne hanno realizzate 100, ma visto che il ...

