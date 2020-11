Ilaria Capua: 'Farò il vaccino quando sarà il mio turno; gli scettici si convinceranno' (Di martedì 24 novembre 2020) Ospite a DiMartedì, la virologa Ilaria Capua sul vaccino contro il Coronavirus ha dichiarato: "Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala ma si può infettare lo stesso e trasmettere la ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) Ospite a DiMartedì, la virologasulcontro il Coronavirus ha dichiarato: "Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala ma si può infettare lo stesso e trasmettere la ...

La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Se si fa festa a Natale e si va a sciare ci sarà la terza ondata. Gli infermieri e i medi… - Adnkronos : #VaccinoCovid, #IlariaCapua: 'Evita malattia ma non infezione' - frau_simonetta : RT @La7tv: #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando arriva il vacci… - Pedro69280970 : RT @La7tv: #dimartedi Ilaria Capua: 'Se si fa festa a Natale e si va a sciare ci sarà la terza ondata. Gli infermieri e i medici non ce la… -