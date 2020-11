Il Wall Street Journal mette Bitcoin in prima pagina

Leggi su invezz

(Di martedì 24 novembre 2020) Non è più una novità che il settore finanziario tradizionale si stia gradualmente avvicinando ae alle criptovalute. La blockchain, la tecnologia alla base di, ha anche dimostrato di essere un catalizzatore per le innovazioni tecnologiche in diversi settori. Eha continuato a conquistare e superare diversi traguardi fissati restando la migliore criptovaluta. Ieri, è toccato a un importante media parlare del rally dell’80% di, poiché la criptovaluta ha ormai raggiunto un prezzo a cinque cifre.ha catturato l’attenzione dei media con il(WSJ) che discute la sua adozione tra i principali investitori istituzionali. E il fatto che abbia messo la discussione in...