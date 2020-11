Il vaccino potrebbe non funzionare: la nazione si muove diversamente (Di martedì 24 novembre 2020) Si avvicina il rilascio di un vaccino anche se questo potrebbe non funzionare al 100%, ecco perchè si studiano anche soluzioni alternative contro il Covid. Coronavirus (Pixabay)Il Coronavirus corre veloce in tutto il mondo. I dati indicano che la Pandemia prosegue ed è ben lontana dall’arrestarsi, almeno in tempi brevi. Gli stati nel mondo continuano ad imporre restrizioni, nella speranza di riuscire a placare la curva del contagio. Anche l’Italia, nelle ultime settimane, si è mossa in maniera considerevole per cercare di placare l’avanzata del Covid-19. Il nostro paese, infatti, è da diversi giorni diviso in colori, con le zone rosse dove sono imposte misure particolarmente stringenti. I risultati, è noto, non arrivano in tempo brevi, e soltanto fra qualche giorno riusciremo a capire se le nuove norme anti-Covid ... Leggi su kronic (Di martedì 24 novembre 2020) Si avvicina il rilascio di unanche se questononal 100%, ecco perchè si studiano anche soluzioni alternative contro il Covid. Coronavirus (Pixabay)Il Coronavirus corre veloce in tutto il mondo. I dati indicano che la Pandemia prosegue ed è ben lontana dall’arrestarsi, almeno in tempi brevi. Gli stati nel mondo continuano ad imporre restrizioni, nella speranza di riuscire a placare la curva del contagio. Anche l’Italia, nelle ultime settimane, si è mossa in maniera considerevole per cercare di placare l’avanzata del Covid-19. Il nostro paese, infatti, è da diversi giorni diviso in colori, con le zone rosse dove sono imposte misure particolarmente stringenti. I risultati, è noto, non arrivano in tempo brevi, e soltanto fra qualche giorno riusciremo a capire se le nuove norme anti-Covid ...

Adnkronos : '#Vaccino morbillo-parotite-rosolia potrebbe proteggere da #Covid' - enricodesimone1 : Il vaccino made in Italy sfrutta un virus dei gorilla - faberant : @HuffPostItalia 'potrebbe essere...' 'Domani vediamo...', 'a volte ci sbagliamo del 50%', 'oh, provateci voi a fare… - benedettofra70 : Qualcuno potrebbe denunciare questi signori per procurato allarme ????? Incluso anche Crisantemo È ora che qualcuno… - stebellentani : Secondo il Direttore Scientifico dello Spallanzani, l'11 dicembre potrebbe arrivare il via libero definitivo dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino potrebbe Coronavirus, il vaccino potrebbe non essere il proiettile d’argento e la lotta sarà ancora lunga Il Sole 24 ORE Galli e i suoi dubbi sul vaccino "Forse effetti collaterali pure tra 10 anni"

“Non c’è alcun farmaco e nessun vaccino – ha dichiarato il medico – su cui possiamo dire con certezza che non produrrà effetti collaterali negativi da quando è stato iniettato e fino ai dieci anni ...

Vaccino Covid, prime vaccinazioni in Italia: annunciata la data

C’è una data per l’inizio delle vaccinazioni anti Covid in Italia. E proprio sul vaccino anti covid dell'azienda Usa Moderna ci sono novità: potrebbe arrivare l'11 dicembre l'approvazione al vaccino ...

“Non c’è alcun farmaco e nessun vaccino – ha dichiarato il medico – su cui possiamo dire con certezza che non produrrà effetti collaterali negativi da quando è stato iniettato e fino ai dieci anni ...C’è una data per l’inizio delle vaccinazioni anti Covid in Italia. E proprio sul vaccino anti covid dell'azienda Usa Moderna ci sono novità: potrebbe arrivare l'11 dicembre l'approvazione al vaccino ...