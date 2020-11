Il vaccino italiano arriverà entro l'estate, assicura Ippolito (Di martedì 24 novembre 2020) AGI - entro l'estate del 2021 dovrebbe concludersi la fase 3 della sperimentazione del vaccino 'Made in Italy', ovvero quello messo a punto dalla società biotecnologica ReiThera, con sede e Castelromano, e attualmente sperimentato all'Inmi Spallanzani. Lo afferma all'AGI il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, confermando così la tempistica annunciata il 24 agosto scorso, quando il vaccino fu inoculato ai primi volontari. "Occorrono non meno di 8/9 mesi", sottolinea Ippolito precisando che la fase 1 della sperimentazione "si dovrebbe chiudere entro gennaio 2021" e spiegando che, comunque, "stiamo dando il massimo per fare tutto al meglio nel minor tempo possibile". Le notizie di oggi sul vaccino ReiThera, che ha superato la fase uno dimostrando di essere ben ... Leggi su agi (Di martedì 24 novembre 2020) AGI -l'del 2021 dovrebbe concludersi la fase 3 della sperimentazione del'Made in Italy', ovvero quello messo a punto dalla società biotecnologica ReiThera, con sede e Castelromano, e attualmente sperimentato all'Inmi Spallanzani. Lo afferma all'AGI il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, confermando così la tempistica annunciata il 24 agosto scorso, quando ilfu inoculato ai primi volontari. "Occorrono non meno di 8/9 mesi", sottolinea Ippolito precisando che la fase 1 della sperimentazione "si dovrebbe chiuderegennaio 2021" e spiegando che, comunque, "stiamo dando il massimo per fare tutto al meglio nel minor tempo possibile". Le notizie di oggi sulReiThera, che ha superato la fase uno dimostrando di essere ben ...

