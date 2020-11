Il vaccino italiano anti-Covid funziona: è ben tollerato e la risposta immunitaria è efficace (Di martedì 24 novembre 2020) Covid, il vaccino italiano è un successo. La sperimentazione conferma che è ben tollerato e che induce a una risposta immunitaria al 70%. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, avanza anche la ricerca sul candidato vaccino tutto italiano studiato con Oxford contro il Covid-19. ReiThera fa sapere infatti che il suo candidato vaccino Grad-Cov2 procede spedito alla meta dell’immunizzazione. Un’affermazione made in Italy che accende le speranze e conforta a suon di dati e riscontri sull’epidemia in corso. Covid, il vaccino italiano funziona ReiThera, dunque, afferma che il vaccino italiano «è ben tollerato e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 novembre 2020), ilè un successo. La sperimentazione conferma che è bene che induce a unaal 70%. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, avanza anche la ricerca sul candidatotuttostudiato con Oxford contro il-19. ReiThera fa sapere infatti che il suo candidatoGrad-Cov2 procede spedito alla meta dell’immunizzazione. Un’affermazione made in Italy che accende le speranze e conforta a suon di dati e riscontri sull’epidemia in corso., ilReiThera, dunque, afferma che il«è bene ...

