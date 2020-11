Il tweet del fedelissimo di Trump: “Resta ancora la Corte Suprema” (Di martedì 24 novembre 2020) I fedelissimi di Trump non ci stanno e rilanciano. Nella serata in cui l’universo Trumpiano si è trovato spiazzato dall’improvviso via libera del presidente alla transizione tra la sua amministrazione e quella di Joe Biden, spunta su Twitter il messaggio di Sebastian Gorka, analista islamofobo e anti immigrazione famoso nella destra più radicale americana e più volte membro dell’amministrazione Trump, che rilancia la sfida del presidente uscente col messaggio che tutti aspettavano: “C’è ancora la Casa Bianca”. LEGGI ANCHE > Donald Trump ammette la sconfitta, comincia ufficialmente la transizione I fedelissimi di Trump non mollano la Casa Bianca Nel giorno in cui tutte le residue speranze di sovvertire il voto democratico sembrano svanire, i fedelissimi di Trump ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 novembre 2020) I fedelissimi dinon ci stanno e rilanciano. Nella serata in cui l’universoiano si è trovato spiazzato dall’improvviso via libera del presidente alla transizione tra la sua amministrazione e quella di Joe Biden, spunta su Twitter il messaggio di Sebastian Gorka, analista islamofobo e anti immigrazione famoso nella destra più radicale americana e più volte membro dell’amministrazione, che rilancia la sfida del presidente uscente col messaggio che tutti aspettavano: “C’èla Casa Bianca”. LEGGI ANCHE > Donaldammette la sconfitta, comincia ufficialmente la transizione I fedelissimi dinon mollano la Casa Bianca Nel giorno in cui tutte le residue speranze di sovvertire il voto democratico sembrano svanire, i fedelissimi di...

