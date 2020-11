Il Segreto anticipazioni | MATIAS dà un ultimatum ad ALICIA | ecco quale

Leggi su tvsoap

(Di martedì 24 novembre 2020) Proposta shock in arrivo perUrrutia (Roser Tapias) nelle prossime puntate italiane de Il. A pochi giorni dalla scelta di candidarsi alle elezioni per il nuovo sindaco di Puente Viejo, la ragazza verrà infatti sottoposta ad un vero e proprio ricatto emotivo che turberà la sua serenità, visto che tutto ciò avrà a che fare con l’arresto dell’amato papà Jesus (Angel Hector Sanchez). Vediamo insieme di che cosa si tratta… Leggi anche: Uomini e donne: ARMANDO vedrà ancora BRUNILDE? Il, news: l’arresto di Jesus Urrutia Negli episodi andati in onda di recente, Jesus ha confessato ad Alberto Santos (Gonzalo Trujillo) di aver provocato lui l’incidente che è costato la vita all’operaio della fabbrica di Bilbao. Visto che il malcapitato era suo padre Antonio, il giornalista si accorderà con ...