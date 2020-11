Il piano del City per prendere Messi e “sfruttarlo” per dieci anni (Di martedì 24 novembre 2020) Non solo prendere Messi. Ma prenderlo e farlo fruttare fino a consumarne l’appeal. Il Manchester City ha ideato una strategia decennale per massimizzare l’eventuale acquisto del giocatore più costoso del mondo. Messi è stato ad un passo dalla squadra di Guardiola già quest’estate, quando solo la clausola l’ha indotto a non imbarcarsi in una lunga guerra giudiziaria per liberarsi del Barca. Ma il City – checché ne dica pubblicamente il tecnico spagnolo – non ha intenzione di perdere l’occasione, anche una stagione dopo. Il Daily Mail scrive che il City Football Group (CFG) ha messo a punto una strategia per fa fruttare l’operazione a lungo termine. Il primo passo è già stato fatto: rinnovo pluriennale del contratto di Pep Guardiola. Secondo il piano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Non solo. Ma prenderlo e farlo fruttare fino a consumarne l’appeal. Il Manchesterha ideato una strategia decennale per massimizzare l’eventuale acquisto del giocatore più costoso del mondo.è stato ad un passo dalla squadra di Guardiola già quest’estate, quando solo la clausola l’ha indotto a non imbarcarsi in una lunga guerra giudiziaria per liberarsi del Barca. Ma il– checché ne dica pubblicamente il tecnico spagnolo – non ha intenzione di perdere l’occasione, anche una stagione dopo. Il Daily Mail scrive che ilFootball Group (CFG) ha messo a punto una strategia per fa fruttare l’operazione a lungo termine. Il primo passo è già stato fatto: rinnovo pluriennale del contratto di Pep Guardiola. Secondo il...

carlaruocco1 : Con questa petizione possiamo fare luce sulla confusione che stanno orchestrando a discapito di Nicola Morra e del… - LaStampa : La trattativa in Europa per impedire che la stagione sciistica all’estero diventi veicolo di trasmissione del virus… - LaStampa : Utah, il giallo del monolito in mezzo al deserto - napolista : Il piano del City per prendere #Messi e “sfruttarlo” per dieci anni Il gruppo ha messo a punto una strategia: port… - AdmGov : ADM NEWS/ADM e Logista Italia concordano la sospensione della disattivazione del deposito di Civitavecchia #ADM, in… -

Ultime Notizie dalla rete : piano del CORONAVIRUS: c'è un PIANO del GOVERNO per NATALE, possibili RESTRIZIONI per TUTTA ITALIA. Le ANTICIPAZIONI iLMeteo.it Grande Fratello Vip, "decisione definitiva": Elisabetta Gregoraci scarica Signorini, lo "sgarbo" che ha fatto saltare il piano

“La mia decisione ce l’ho già, basta così”. Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip, dopo che Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i concorrenti che il reality di Canale 5 è ...

Griffo componente effettivo del Comitato Sammarinese di Bioetica

Formalizzando una collaborazione decennale, sostanziata anche in una serie di importanti documenti pubblici, Giampiero Griffo, figura ben nota nel panorama delle organizzazioni impegnate in favore dei ...

“La mia decisione ce l’ho già, basta così”. Elisabetta Gregoraci è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip, dopo che Alfonso Signorini ha comunicato a tutti i concorrenti che il reality di Canale 5 è ...Formalizzando una collaborazione decennale, sostanziata anche in una serie di importanti documenti pubblici, Giampiero Griffo, figura ben nota nel panorama delle organizzazioni impegnate in favore dei ...