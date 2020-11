Il Parmesan sulla pasta Usa? Una truffa da due miliardi

Leggi su dire

(Di martedì 24 novembre 2020) BOLOGNA – Sull’etichetta c’è scritto “made in Wisconsin”, ma nessuno legge la scritta piccola. Per cui, alla fine, il consumatore medio americano è convinto che il Parmesan che mette in tavola provenga dall’Italia, finendo per essere la prima vittima della ‘trufa’ dell”italian sounding’. Lo dimostra un’indagine realizzata dal Consorzio del Parmigiano reggiano, che stima per il falso ‘parmesan’ un giro d’affari fuori dall’Ue superiore ai due miliardi, per 200.000 tonnellate di prodotto, 15 volte il volume del Parmigiano Reggiano Dop esportato. Un fenomeno che colpisce in particolare Stati Uniti e Canada.