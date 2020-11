Il Parco Dea Diana apre agli studenti dell’Università Vanvitelli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Importante convenzione siglata tra ilUrbano della Dea(che interessa territori della provincia di Benevento e Caserta, in particolare i comuni di Airola, Arienzo, Arpaia, Cervino, Durazzano, Forchia, Maddaloni, Sant’Agata de’ Goti, Santa Maria a Vico) e l’università degli Studi della Campania “Luigi”. L’intesa sarà finalizzata all’attivazione di tirocini formativi per gliiscritti ai corsi di laurea in Architettura, Ingegneria, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali, Scienze Politiche, Archeologia e Beni Culturali. Per gliinteressati basterà presentare regolare richiesta di ammissione attraverso i referenti del proprio dipartimento universitario compilando una semplice domanda scaricabile attraverso il sito ...