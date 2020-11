IL PARADISO DELLE SIGNORE | anticipazioni di mercoledì 25 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di martedì 24 novembre 2020)puntata de Il5 di25: Marcello (Pietro Masotti) spiega ad Armando (Pietro Genuardi) che Salvatore (Emanuel Caserio) ha recepito malissimo la notizia di un suo possibile trasferimento a Bologna per stare accanto a Roberta (Federica De Benedittis). Intanto tra i due baristi le cose vanno sempre peggio… Leggi anche: UOMINI E DONNE: DAVIDE e BEATRICE, cosa succederà? Grazie all’assenza di Agnese (Antonella Attili) e Gabriella (Ilaria Rossi), Irene (Francesca Del Fa) ha sottratto in sartoria dei pantaloni e ora convince le Veneri a indossarli. A Vittorio (Alessandro Tersigni) viene così un’idea per l’evento che si svolgerà sabato… Dato l’ultimo diverbio tra Adelaide (Vanessa ...