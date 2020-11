Il Natale va in rosso. Il costo del Covid è di almeno 10 miliardi (Di martedì 24 novembre 2020) Piste da sci: tre miliardi di euro. Agriturismi: un miliardo. Un altro miliardo solo per spumanti e vini, cinque per imbandire le megatavolate. Quanto vale il business del Natale? La festa religiosa più importante dell’anno, diventata nel tempo emblema del consumismo più sfrenato, rischia di finire in rosso, colore che sebbene in pendant con il clima dell’Avvento, quest’anno si declina sotto forma di passivo nel conto economico atteso da imprese e commercianti del comparto. Il Governo sta valutando le restrizioni da applicare durante le feste natalizie per evitare una terza risalita dei contagi dopo gli errori commessi in estate, come implicitamente ammesso dal premier Giuseppe Conte: “Rischiamo di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere”. Le attuali norme valgono fino al 3 dicembre. Lo sfondo sul quale si muove ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Piste da sci: tredi euro. Agriturismi: un miliardo. Un altro miliardo solo per spumanti e vini, cinque per imbandire le megatavolate. Quanto vale il business del? La festa religiosa più importante dell’anno, diventata nel tempo emblema del consumismo più sfrenato, rischia di finire in, colore che sebbene in pendant con il clima dell’Avvento, quest’anno si declina sotto forma di passivo nel conto economico atteso da imprese e commercianti del comparto. Il Governo sta valutando le restrizioni da applicare durante le feste natalizie per evitare una terza risalita dei contagi dopo gli errori commessi in estate, come implicitamente ammesso dal premier Giuseppe Conte: “Rischiamo di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere”. Le attuali norme valgono fino al 3 dicembre. Lo sfondo sul quale si muove ...

HuffPostItalia : Il Natale va in rosso. Il costo del Covid è di almeno 10 miliardi - rrache_ : Sto cercando di decidere da tipo un’ora quale maglione rosso voglio comprare per Natale e niente, non ne esco. - eli_pellattiero : @fattoquotidiano Presidente #Conte non si lasci prendere dalla frenesia del Natale e della settimana bianca a tutti… - marinelli1957 : Natale in rosso - MarinaGandi : @antonio_bordin Non ho capito invece io da rosso a giallo per #Natale e allora vengono pensieri, c'è ancora pericol… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale rosso UN NATALE ROSSO SANGIOVESE JamesMagazine.it Spostamenti tra Regioni a Natale: visite solo a familiari stretti, si potrà tornare a casa e rivedere i parenti

Rischia di trasformarsi in un nuovo scontro la questione degli spostamenti durante le feste natalizie. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, predica prudenza e frena sull'ipotesi di ...

Spostamenti tra regioni a Natale, piste da sci e vaccino: il Cts fa il punto della situazione

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 24 novembre: 23.232 casi e 853 morti, mai così tanti da fine marzo Leggi anche > Conte: «Spostamenti tra regioni a Natale? A fine mese non ...

Rischia di trasformarsi in un nuovo scontro la questione degli spostamenti durante le feste natalizie. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, predica prudenza e frena sull'ipotesi di ...Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 24 novembre: 23.232 casi e 853 morti, mai così tanti da fine marzo Leggi anche > Conte: «Spostamenti tra regioni a Natale? A fine mese non ...