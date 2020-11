Il Natale dai parenti è un'incognita ma Trenitalia si porta avanti (Di martedì 24 novembre 2020) Mentre ancora non si scioglie il nodo per gli spostamenti nelle festività, Trenitalia si porta avanti e comincia a caricare l’offerta dei viaggi in prossimità del 25 dicembre. Negli scorsi anni già da fine settembre/inizio ottobre era possibile acquistare il biglietto per assicurarsi di trovarsi a Natale dove saremmo voluti essere. Per il 2020 il sito ha temporeggiato più a lungo, con la pandemia e i provvedimenti anti contagio che rendevano incerto la modalità di festeggiamento. L’attesa è stata più lunga, ma alla fine le prime risposte sono già arrivate, prima ancora che il governo si esprima in maniera chiara sulla questione mobilità di Natale: al momento, sono caricati per i viaggi dal 13 dicembre 45 Frecce, l’intera offerta InterCity Giorno e Notte e a breve i treni regionali. “Come ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Mentre ancora non si scioglie il nodo per gli spostamenti nelle festività,sie comincia a caricare l’offerta dei viaggi in prossimità del 25 dicembre. Negli scorsi anni già da fine settembre/inizio ottobre era possibile acquistare il biglietto per assicurarsi di trovarsi adove saremmo voluti essere. Per il 2020 il sito ha temporeggiato più a lungo, con la pandemia e i provvedimenti anti contagio che rendevano incerto la modalità di festeggiamento. L’attesa è stata più lunga, ma alla fine le prime risposte sono già arrivate, prima ancora che il governo si esprima in maniera chiara sulla questione mobilità di: al momento, sono caricati per i viaggi dal 13 dicembre 45 Frecce, l’intera offerta InterCity Giorno e Notte e a breve i treni regionali. “Come ...

HuffPostItalia : Il Natale dai parenti è un'incognita ma Trenitalia si porta avanti - noemi_tpwk_ : @1DZayno dai magari a natale resuscita - NicoCabbia : Ricongiungimenti per Natale sì, no, solo con residenza, piste da sci, congiunti... dai che per il 24 dicembre lo sapremo! - IComunale : @eziofalini @JoleSantelli @taverna Scusi ha ragione, commisione antimafia. Ha ragione. Quello che è giusto è giusto… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Come sono lontani i tempi in cui cantavamo dai balconi e urlavamo tutti assieme 'ce la faremo'. Ad… -