Il ministro Speranza firma la nuova ordinanza sulle zone rosse e arancioni | proroga per tre Regioni

(Di martedì 24 novembre 2020) Ildella Salute, Roberto, hato un’con cui rinnova le misure restrittive previste per la provincia autonoma di Bolzano e leBasilicata, Liguria e Umbria. Si tratta di un’che ha solamente lo scopo di confermare le misure attualmente vigenti e la suddivisione in diverse aree di questi territori, considerando che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - Agenzia_Ansa : Il ministro Speranza sospende l'attività degli allevamenti di #visoni Su tutto il territorio italiano fino alla fin… - Tg3web : Il ministro della Salute Speranza ha sospeso l'attività degli allevamenti italiani di visoni fino alla fine di febb… - Margi624 : Speranza firma l'ordinanza: misure rinnovate in 4 territori - LaNotiziaQuoti : Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restritti… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Speranza

il ministro Speranza ha rinnovato le misure per 3 Regioni e Bolzano 11:29Water Music di Handel con l'Orchestra del Teatro Massimo, il concerto online sulla web tv 11:17Il caso dei posti letto Covid19, ...La Liguria resta in zona arancione sino al 3 dicembre. La proroga è stata firmata dal ministro alla Salute Roberto Speranza con una ordinanza in cui conferma il provvedimento anche per Basilicata, Umb ...