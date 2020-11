Il leghista anti gay che fa arrabbiare la Lega (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri vi abbiamo raccontato la storia di Gregorio Martinelli, consigliere comunale a Bagno a Ripoli per la Lega, che ha chiesto di istituire una giornata per i cattolici eterosessuali. Il motivo? Martinelli da Silva spiega di essere stato «vittima di molestie sessuali da parte di omosessuali» con «palpate, commenti» ed altro: è lui ad essere «discriminato» perché «cattolico eterosessuale». La legge Zan contro l’omotransfobia ha il solo scopo, secondo il leghista, di favorire l’omosessualità e quindi è necessaria «la giornata del Cattolico eterosessuale in difesa di questi cittadini costantemente minacciati e considerati retrogradi e pericolosi». Parole che hanno fatto indignare il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che ha spiegato che si tratta di “una sequenza di deliri e luoghi comuni violenti, aberranti e pericolosi, che ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Ieri vi abbiamo raccontato la storia di Gregorio Martinelli, consigliere comunale a Bagno a Ripoli per la, che ha chiesto di istituire una giornata per i cattolici eterosessuali. Il motivo? Martinelli da Silva spiega di essere stato «vittima di molestie sessuali da parte di omosessuali» con «palpate, commenti» ed altro: è lui ad essere «discriminato» perché «cattolico eterosessuale». La legge Zan contro l’omotransfobia ha il solo scopo, secondo il, di favorire l’omosessualità e quindi è necessaria «la giornata del Cattolico eterosessuale in difesa di questi cittadini costantemente minacciati e considerati retrogradi e pericolosi». Parole che hanno fatto indignare il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini che ha spiegato che si tratta di “una sequenza di deliri e luoghi comuni violenti, aberre pericolosi, che ...

CgilFirenze : ?? Relazioni gay “depravazioni’”, polemica su consigliere leghista a Bagno a Ripoli. Laura Scalia (#Cgil #Chianti f… - leograd : PilatoFedriga il pasticcio sulle ordinanze e l'angoscia della zona rossa per @regioneFVGit @LaVeritaWeb… - luca_tessitore : RT @AlekosPrete: Nella Genova leghista di Marco Bucci, i vigili hanno multato 6 persone in fila alla Caritas, colpevoli si aver violato le… - Luca99470449 : @teoxandra Molto. È un traino culturale ed economico. Milano, la mia città, è medaglia d’oro alla resistenza, città… - Mafara72 : RT @AlekosPrete: Nella Genova leghista di Marco Bucci, i vigili hanno multato 6 persone in fila alla Caritas, colpevoli si aver violato le… -

Ultime Notizie dalla rete : leghista anti Omofobia, l’attacco del consigliere della Lega: «Gay? Depravazioni da condannare». L’ira del Pd Corriere della Sera Lega, consigliere sotto attacco per dichiarazioni anti gay: «Depravazioni da condannare». L’ira del Pd

A ruota, il leghista denuncia poi di essere stato «più volte discriminato soprattutto in contesti artistici da persone omosessuali con commenti del tipo “i gay hanno più gusto”, ed altre forme di ...

“Vaccino anti influenzale finito, quando arrivano le nuove scorte?”

"Le dosi di vaccino antinfluenzale Fluarix Tetra, destinato ai pazienti non aventi diritto tramite la dispensazione per conto (modalità che prevede che ...

A ruota, il leghista denuncia poi di essere stato «più volte discriminato soprattutto in contesti artistici da persone omosessuali con commenti del tipo “i gay hanno più gusto”, ed altre forme di ..."Le dosi di vaccino antinfluenzale Fluarix Tetra, destinato ai pazienti non aventi diritto tramite la dispensazione per conto (modalità che prevede che ...