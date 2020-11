Il lago di Resia, vicino a Curon, in lizza come location cinematografica dell'anno (Di martedì 24 novembre 2020) Il campanile sommerso nel lago artificiale di Resia, vicino al comune di Curon, nell'alta Val Venosta , è in corsa per aggiudicarsi il titolo di "location cinematografica europea 2020" . È l'unica ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Il campanile sommerso nelartificiale dial comune di, nell'alta Val Venosta , è in corsa per aggiudicarsi il titolo di "europea 2020" . È l'unica ...

È l'unica località italiana inclusa nella cinquina che concorre al titolo di "location cinematografica europea 2020". Chi volta può vincere un viaggio ...

Premio promosso dall’European Film Commissions Network (EUFCN) in collaborazione con Cineuropa. Credit courtesy IDM. C’è tempo fino al 12 gennaio 2021 per votare un luogo dav ...

